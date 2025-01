En Tamaulipas se respeta labor periodística y la libertad de expresión: Américo

Ciudad Victoria, Tamaulipas. –

El Gobierno de Tamaulipas es transparente, abierto a la crítica, está a favor del respeto de todas las libertades y no le tiene miedo a la verdad, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al presidir la conmemoración del Día del Periodista y luego de pedir un minuto de silencio en memoria de don Manuel Montiel Govea, referente del periodismo tamaulipeco, quien falleció recientemente, el gobernador del Estado aseguró que esta es una buena ocasión para reconocer el compromiso de quienes día tras día dedican su vida a informar, interpretar, analizar y poner en contexto la realidad de nuestro estado.

“El respeto escrupuloso a la labor de los periodistas es una responsabilidad institucional que en este Gobierno de la Transformación ni se evade ni se minimiza. Nosotros no le tenemos miedo a la verdad; al contrario, ha sido parte sustantiva de nuestro quehacer político que se expresa reiteradamente en la máxima de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, dijo.

“Como gobernador estoy consciente de que esta es una tarea que exige valor, especialmente en un entorno donde, en ocasiones, la intimidación, las presiones o las coacciones buscan silenciar la verdad. Sin embargo, reconozcamos que en una democracia como la nuestra no hay cabida para esas prácticas”, afirmó.

Ante la presencia de periodistas, columnistas, editores, directivos de medios de comunicación, reporteros y reporteras de todo el estado, Américo Villarreal destacó que las nuevas herramientas tecnológicas han ampliado al mismo tiempo la posibilidad de la difusión del engaño y de las noticias falsas, con lo que ahora se ha podido llevar a espacios más complejos el intento de manipular la información y las conciencias. “De ahí la mayor relevancia de la ética, de la permanencia de la verdad como un valor consustancial a todas y todos, pero en especial en el periodismo justo”, expresó.

“El verdadero motor del periodismo sigue siendo la capacidad de plasmar los hechos correctamente después de haber entendido su significado y de contrastarlos con contundencia y veracidad. Ese rigor, esa verificación y ese compromiso con los hechos es lo que otorga credibilidad a su trabajo”.

ESTA ADMINISTRACIÓN A NADIE PERSIGUE, A NADIE CENSURA

Al dar la bienvenida al evento, Francisco Cuéllar Cardona, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno del Estado, aseguró que, desde el inicio de la administración, el gobierno de Américo Villarreal ha sido respetuoso de la prensa, nunca se ha intimidado a nadie y asumió un compromiso firme con la libertad de expresión, redoblando esfuerzos para garantizar que en Tamaulipas las y los periodistas puedan desempeñar su trabajo con respeto, seguridad y, sobre todo, con dignidad.

“El ejercicio del periodismo conlleva una gran responsabilidad social, es una tarea que exige valor, especialmente en un entorno donde, a veces, la intimidación, las presiones, las coacciones buscan silenciar la verdad, pero en una democracia como la nuestra no hay cabida para esas viejas prácticas; se acabaron, y ustedes han sido testigos en estos dos años y meses que inició esta administración: a nadie, a nadie se le persigue, a nadie se le censura”, indicó.

Cuéllar Cardona afirmó que este gobierno no pretende un periodismo de ovaciones ni amordazado, pero tampoco puede dejar que el odio y la mentira se disfracen de periodismo.

“Bienvenido el periodismo de investigación, la crítica constructiva y la información con ética, porque ese es el camino para cerrarle la puerta a las noticias falsas que tanto daño hacen y también le cierran el paso a la calumnia que se usa como instrumento pretendiendo obtener privilegios, y que a toda costa ha intentado obstruir el proceso de transformación de este país”, dijo.

Durante la ceremonia, el gobernador entregó de manera simbólica a seis periodistas las tarjetas de afiliación al IMSS-Bienestar, de un total de 169 expedientes que están en proceso para otorgarles seguridad social.

En el evento se contó con la presencia de las y los secretarios del gabinete estatal, quienes interactuaron con las y los comunicadores, exponiendo las diferentes acciones que se llevan a cabo en cada una de las dependencias.