Los refuerzos aún no son seguros: Garibaldi

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pesar de que diversos medios internacionales y locales han señalado la posible llegada de dos nuevos refuerzos uruguayos, el presidente del Club Correcaminos, Javier Garibaldi, aseguró que nada está “amarrado” y, por lo tanto, no se puede confirmar la incorporación de estos jugadores.

“No se puede confirmar nada porque estamos en proceso de cerrar algunos detalles. Existen posibilidades de que lleguen, pero no podemos oficializar nada hasta tener algo concreto”, declaró.

Garibaldi explicó que el club está trabajando en cubrir las necesidades detectadas por el estratega uruguayo Héctor Hugo Eugui, quien ha identificado áreas específicas del equipo que requieren refuerzos.

“Ahorita no podemos dar nombres oficiales. Hasta que no tengamos algo firmado, no podemos confirmar si algún jugador será refuerzo del equipo”, enfatizó.

Cabe destacar que, hasta el momento, Correcaminos únicamente ha oficializado la llegada del arquero Luis Humberto Chávez Ávila. Los rumores sobre la incorporación de los uruguayos Joaquín Pereyra, del Montevideo City Torque, y Juan Manuel Capeluto, del Juticalpa de Honduras, siguen sin confirmarse.

Finalmente, Garibaldi mencionó que, aunque el torneo inicia este sábado con el enfrentamiento ante Cancún FC, aún no se ha definido si el equipo universitario contará con nuevas incorporaciones antes del primer partido.