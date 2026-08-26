Nuevamente Jorge Luis González Rosales Anuncia su Intención de Buscar la Presidencia Municipal de Aldama

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA .- El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en Aldama, Jorge Luis González Rosales, confirmó que tiene la intención de buscar nuevamente la candidatura a la Presidencia Municipal, aunque aclaró que esperará los tiempos y lineamientos que establezca la dirigencia de su partido rumbo al próximo proceso electoral.

“Estamos prácticamente esperando los tiempos que va a marcar nuestro partido, el Partido del Trabajo, y por supuesto que vamos a estar atentos al llamado. La intención es clara: buscar la candidatura nuevamente a la Presidencia Municipal de Aldama”, declaró.

Ante la posibilidad de que el PT, Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) repitan una alianza electoral en Tamaulipas, González Rosales señaló que su partido solicitará un diálogo respetuoso y acuerdos equitativos entre las fuerzas políticas.

Explicó que la dirigencia estatal del PT les ha instruido analizar también la posibilidad de competir en solitario, con candidatos propios, en caso de no alcanzar acuerdos satisfactorios con los partidos aliados.

“En elecciones pasadas nos han ocupado para ganar y no nos ocupan para gobernar. Somos aliados, no somos empleados. Tiene que haber tratos justos”, afirmó.

El dirigente petista indicó que actualmente mantienen reuniones con la dirigencia estatal del partido en Ciudad Victoria, con el objetivo de definir la ruta que seguirán durante los próximos meses.

De acuerdo con González Rosales, las alianzas o coaliciones deberán registrarse ante el Instituto Electoral de Tamaulipas durante diciembre, por lo que a partir de septiembre comenzarían a establecerse los tiempos internos y las negociaciones entre los partidos.

Añadió que el PT buscará que cualquier acuerdo electoral permita la participación de liderazgos y cuadros que han trabajado en territorio, independientemente del partido al que pertenezcan, siempre que el resultado favorezca a la ciudadanía.

Finalmente, hizo un llamado a las demás fuerzas políticas para construir una alianza de fondo y no únicamente una coalición electoral, con el propósito de enfrentar de manera conjunta el proceso que se avecina.

“Debemos buscar un gran acuerdo, una gran alianza que finalmente saque adelante el proceso electoral que está por llegar”, concluyó.