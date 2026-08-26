Toma vuelo Real Esfuerzo

Ciudad Victoria.- Con goles de Edson Ramírez, Antonio y Edgar Martínez, el conjunto de Real Esfuerzo superó por marcador de 3-2 a Deportivo García y de esa manera confirma buen paso en el fútbol de la Unidad Modelo.

La escuadra que viste los colores de Alemania, conforme avanzó el tiempo en el cronómetro empezó a darle rotación al balón, hasta dominar por completo a un rival que vendió cara la derrota.

Francisco Reta y Juan Antonio García, dirigieron con acierto a sus jugadores, para conquistar tres puntos más que los colocan en puestos de clasificación.

Por los García, Diego Reyes y Jorge Zúñiga, acortaron distancia en el pizarrón.

La próxima jornada será de Copa y Real Esfuerzo lleva como adversario al De León.