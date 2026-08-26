Esperan acabar con abusos de las grúas, Victoria prepara adquirir sus propios vehículos

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Ayuntamiento de Victoria prepara un proyecto para solicitar recursos del Fondo de Capitalidad destinados a la adquisición de entre dos y tres grúas que permitan fortalecer la operación de la Dirección de Tránsito y Vialidad, informó el secretario del Ayuntamiento, Hugo Arael Reséndez Silva.

El funcionario explicó que la propuesta ya se encuentra en proceso de integración y será presentada ante el Fideicomiso del Fondo de Capitalidad en su próxima sesión, con el objetivo de que la corporación municipal pueda contar con unidades propias y mejorar su capacidad operativa.

“Lo que nos interesa es la adquisición de grúas a través de este fondo. Entonces ya tenemos el proyecto hecho y yo creo que nada más estaremos esperando la próxima sesión del Fondo de Capitalidad o del Fideicomiso de Capitalidad para presentar el proyecto”, señaló.

Reséndez Silva detalló que la intención es incorporar dos o tres grúas al parque vehicular de Tránsito, con lo que se busca que el área pueda desarrollar sus funciones con mayor normalidad y reducir las limitaciones que actualmente enfrenta para atender los servicios relacionados con vehículos.

Precisó que, aunque el Fondo de Capitalidad ya ha sido utilizado por el municipio para fortalecer otros servicios, hasta el momento no se ha destinado recurso de este mecanismo específicamente para la adquisición de grúas para Tránsito.

“Para pipas, para camiones de basura ya hemos podido adquirir y para otro tipo de equipamiento”, explicó.

La propuesta forma parte de los esfuerzos del Gobierno Municipal para fortalecer el equipamiento de las áreas operativas y mejorar la prestación de servicios públicos a la población, mediante la gestión de recursos y la renovación de unidades que permitan atender de manera más eficiente las necesidades de la ciudad.

El secretario del Ayuntamiento señaló que contar con grúas propias permitiría a la Dirección de Tránsito disponer de herramientas necesarias para desempeñar sus funciones y responder de manera más oportuna ante los requerimientos que se presentan diariamente en materia de vialidad.

La gestión del recurso será planteada una vez que sesione nuevamente el órgano encargado del Fondo de Capitalidad, por lo que el Ayuntamiento se encuentra a la espera de esa fecha para presentar formalmente el proyecto.

Reséndez Silva destacó que el objetivo es continuar fortaleciendo la capacidad operativa del municipio mediante inversiones estratégicas en equipamiento, priorizando aquellas áreas que tienen contacto directo con la ciudadanía y que requieren de herramientas adecuadas para brindar un servicio eficiente.

“Poderle dotar a Tránsito de unas dos o tres grúas para que pueda funcionar con normalidad”, puntualizó.