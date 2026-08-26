Proponen regular el uso de IA para proteger datos de estudiantes en Tamaulipas

Por: José Medina

Ciudad Victoria.— El diputado Víctor Manuel García Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Legislatura 66 del Congreso de Tamaulipas, presentó una iniciativa para incorporar a la Ley de Educación del Estado criterios específicos sobre el uso ético, seguro y responsable de la inteligencia artificial (IA) en los procesos educativos, así como medidas para fortalecer la protección de los datos personales de las y los educandos.

La propuesta plantea adicionar una fracción XI al numeral 2 del artículo 14 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, con el propósito de que la educación promueva la comprensión crítica y responsable de las tecnologías digitales y de la inteligencia artificial, bajo principios de derechos humanos, inclusión, equidad, transparencia, seguridad, no discriminación y supervisión humana.

El proyecto también contempla una protección expresa para información de las y los estudiantes, incluidos datos personales, biométricos, conductuales, de desempeño y aprendizaje y, en su caso, neurotecnológicos.

La iniciativa busca evitar que esta información sea utilizada para fines ajenos al interés superior de la niñez y a los objetivos educativos legítimos, así como prevenir su comercialización, transferencia indebida, perfilamiento predictivo o utilización discriminatoria.

García Fuentes argumentó que la creciente incorporación de plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial en las escuelas genera nuevas oportunidades para mejorar los procesos de enseñanza, pero también riesgos relacionados con la privacidad, seguridad, discriminación y uso indebido de la información de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa establece además que las decisiones que puedan afectar la trayectoria educativa, evaluación, permanencia o atención diferenciada de las y los estudiantes no deben depender exclusivamente de sistemas automatizados, por lo que propone mantener la supervisión y el criterio humano en los procesos educativos.

De aprobarse, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Asimismo, se plantea que la Secretaría de Educación de Tamaulipas emita, dentro de los 180 días naturales posteriores, lineamientos para orientar el uso ético, seguro y responsable de herramientas de inteligencia artificial en los centros educativos.

Estos lineamientos deberán incluir capacitación para docentes y personal directivo, mecanismos de protección de datos personales, criterios de transparencia y supervisión humana, acciones para prevenir sesgos y discriminación, además de protocolos para la contratación, adquisición y utilización de plataformas digitales y sistemas de inteligencia artificial en el sector educativo.

La propuesta sostiene que el objetivo no es frenar la innovación tecnológica en las escuelas, sino garantizar que la inteligencia artificial sea utilizada como una herramienta al servicio del aprendizaje, la educación y el bienestar de las y los estudiantes, sin comprometer sus derechos ni profundizar las desigualdades.