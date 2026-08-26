¡Todo un éxito!, curso para entrenadores

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con una nutrida participación, concluyó en Ciudad Victoria el primer módulo de cuatro de la Capacitación para Entrenadores Profesionales Personalizados, organizada por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Tamaulipas, con aval de la FMFF.

El módulo comenzó el sábado en el Hotel City Express y concluyó el domingo en Pulso Gym, con la participación de jóvenes y adultos interesados en fortalecer sus conocimientos en diseño de rutinas, programación del entrenamiento de fuerza y acondicionamiento físico.

Las sesiones estuvieron a cargo de Jorge Alejandro “El Titán” Izaguirre Olivares, capacitador oficial de la AFFET, quien compartió herramientas enfocadas en el entrenamiento y la preparación profesional.

La capacitación reunió a perfiles diversos, algunos participantes son entrenadores que buscan certificarse, mientras otros cuentan con diferentes profesiones y decidieron prepararse en estos temas para futuros proyectos o simplemente para aprender algo nuevo.

Al concluir las actividades, Gastón Cavazos Perales, presidente de la AFFET, acompañado por Jorge Izaguirre, entregó las constancias a los participantes que completaron este primer módulo.

El segundo módulo será el 24 y 25 de octubre, con José Armando Ibarra Félix como ponente, quien cuenta con los títulos de Mr. México Absoluto 2024, Mr. México Pro 2025 y Campeón Mundial Jr., y llegará con nuevos temas de interés para los participantes.

La capacitación permanece abierta a nuevos interesados, por lo que quienes no pudieron participar en el primer módulo todavía pueden incorporarse y continuar con el resto del programa de cuatro módulos.