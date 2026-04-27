Aclaran que nueva vacuna contra el VSR se aplica solo en centros de salud y hospitales

Por José Gregorio Aguilar

Lunes 27 de abril del 2026.

La secretaria de Salud de Tamaulipas, Adriana Marcela Hernández Campos, confirmó la incorporación de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) al esquema nacional, dirigida a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación.

La funcionaria explicó que la aplicación debe realizarse en centros de salud y hospitales, no en brigadas extramuros, para verificar con precisión la edad gestacional y garantizar que la protección llegue al bebé. “Es fundamental revisar muy bien que la madre esté dentro del periodo indicado para que los anticuerpos protejan al recién nacido durante sus primeros seis meses de vida”, señaló.

El VSR es una de las principales causas de bronquiolitis y neumonía en lactantes, enfermedades que pueden poner en riesgo la vida. Con esta estrategia, se busca reducir complicaciones y hospitalizaciones en menores de seis meses.

La secretaria recordó que además de esta nueva vacuna, la jornada nacional contempla la aplicación de más de 48,843 dosis de distintos biológicos, incluyendo hexavalente, sarampión, tosferina, difteria, hepatitis B, influenza y papiloma humano. “Invitamos a todas las familias a revisar su cartilla y acudir a los módulos de vacunación”, dijo.

En los primeros dos días de la jornada ya se han aplicado 13,300 dosis, lo que acerca a Tamaulipas al cumplimiento de la meta establecida.

Sobre el caso de una adolescente hospitalizada en Ciudad Victoria, presuntamente vinculada a un reto viral en la plataforma Roblox, Hernández Campos aclaró que la joven se encuentra bajo atención médica en el Hospital Infantil. “No sabemos exactamente si fue por esto o no, lo que sí sabemos es que está delicada y en tratamiento”, comentó.

Finalmente, la secretaria subrayó que la dependencia trabaja en el fortalecimiento de plataformas digitales de salud, incluyendo una nueva aplicación enfocada en salud mental, para atender riesgos emergentes y reforzar la prevención en la población