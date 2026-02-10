Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de febrero.- La capital de Tamaulipas mantiene una baja incidencia delictiva derivada de la coordinación permanente entre corporaciones de seguridad y autoridades municipales, de acuerdo con información presentada en la más reciente Mesa de Seguridad.

En dicha reunión se revisaron las estadísticas actualizadas y se evaluaron los resultados de las estrategias implementadas, las cuales reflejan estabilidad y reducción en diversos delitos de impacto.

En el encuentro participaron representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Guardia Estatal, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y áreas de inteligencia, quienes analizaron de manera conjunta el panorama de seguridad.

Autoridades municipales señalaron que estos resultados fortalecen el entorno económico de la ciudad y generan condiciones favorables para la inversión. “Vemos que la incidencia delictiva es baja en Victoria, y para nosotros son buenas noticias, porque mantenerla en niveles bajos ayuda a que la ciudad tenga un motor económico y siga siendo atractiva para la inversión”, afirmó el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva.

Uno de los acuerdos principales fue reforzar las acciones de proximidad social en colonias y sectores con participación directa de corporaciones y ciudadanía, como ocurrió recientemente en la colonia Altavista.

“Por instrucciones del alcalde acudimos a platicar con los ciudadanos, conocer las problemáticas del sector y darles tranquilidad; es importante que la gente sienta que estamos en territorio trabajando de la mano con ellos”, expresó el funcionario.

En cuanto a cifras concretas, Reséndez Silva indicó que los delitos contra el comercio se mantienen estables, con un promedio aproximado de 5 robos semanales, además de niveles reducidos en robo a casa habitación y a transeúnte. “Buscamos el cero delitos, ese es el ideal, pero creemos que es un número bajo y así queremos mantenerlo; no bajamos la guardia”, concluyó.