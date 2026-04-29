Sesiona Mesa del Agua municipal por ola de calor

Cd. Victoria, 28 de abril de 2026.-

Ante las altas temperaturas pronosticadas para los próximos días, la Mesa del Agua Municipal realizó su sesión ordinaria para reforzar estrategias en el abasto de agua y protección de salud de la población.

En representación del alcalde Eduardo Gattás Báez, el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva coordinó los trabajos de la sexta sesión realizada en sala de cabildo, que convocó la participación de autoridades de CONAGUA, COEPRIS, PROFEPA, IMSS, CREDE y COMAPA Victoria.

Por acuerdo, se instruyó a la COMAPA brindar mayor difusión al programa de tandeo de agua, fortalecer la campaña de sensibilización del cuidado y uso del vital líquido en escuelas, y coordinar con Protección Civil emitir recomendaciones por la situación climatológica de las próximas 72 horas.

Tras ratificar el acuerdo para garantizar el abastecimiento a escuelas y hospitales, la mesa del agua municipal expuso información de tandeos, niveles de fuentes de abastecimiento, disponibilidad del recurso, limpieza de drenes pluviales y alcantarillas y pronósticos de ciclones y huracanes.