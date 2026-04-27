¡La cuesta fue superada! Renegados Runners 2026 se cumplió con éxito

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La cuesta más exigente quedó atrás. Ni la humedad ni la dureza del recorrido fueron obstáculo para que más de 350 corredores completaran con éxito la desafiante carrera Renegados Runners 2026, en un evento que combinó esfuerzo, pasión y espíritu deportivo.

En un ambiente festivo y con condiciones que pusieron a prueba la resistencia física, los participantes enfrentaron el emblemático ascenso del puente de la Moderna, partiendo desde el Águila Bicentenario recorriendo el bulevar en un trayecto demandante que exigió lo mejor de cada atleta.

Desde los primeros minutos se percibía la intensidad de la competencia. El calentamiento ya anticipaba una jornada vibrante, y en punto de las 6:30 de la mañana, Gabriela Díaz y Juan Carlos Betancourt dieron el banderazo de salida para las distancias de 5, 10 y 15 kilómetros.

Resultados Generales:

5K Varonil

Vicente Sebastián Lara – 21:00

Gumaro Puentes Cedillo – 21:55

Ángel David Ojeda – 23:14

5K Femenil

Magaly González Vita – 31:24

Jessica Macías – 35:41

Blanca Huerta – 35:47

10K Varonil

Hugo Chairez Pérez – 36:23

Daniel Carrizales Mendoza – 36:57

José Donaldo García – 42:01

10K Femenil

Rosa Elvia Garza – 49:33

Fabiola Ríos Arriaga – 50:44

Patricia Grace – 50:57

15K Varonil

Héctor Chairez – 58:16

Josué Castillo – 1:04:25

Juan Carlos Solórzano – 1:05:36

15K Femenil

Fátima Martínez García – 1:16:43

María Lozano – 1:18:40

Magaly Flores – 1:22:34

Uno de los momentos más destacados fue la categoría Kids, donde los más pequeños demostraron que el gusto por el deporte se fomenta desde temprana edad.

Kids

Gerardo Mireles Espino

Antonio Mireles Espino

Arnulfo Valdez Díaz

La edición 2026 de Renegados Runners dejó grandes marcas y la confirmación de que el running sigue creciendo en Ciudad Victoria, consolidándose como una comunidad fuerte, resiliente y cada vez más numerosa.