Tamaulipas destaca con la delegación más numerosa y competitiva en el Nacional ADEMEBA 3×3 León 2026

Por: Juan Pablo Quiñones

León, Guanajuato.— En el marco del Campeonato Nacional ADEMEBA 3×3 León 2026, se vive una auténtica fiesta del baloncesto con la participación de delegaciones provenientes de todo el país, que compiten en distintas categorías tanto en la rama varonil como en la femenil.

En esta edición, la delegación de Tamaulipas ha logrado destacar de manera especial al consolidarse como la más numerosa del certamen y, al mismo tiempo, una de las más competitivas. Con una amplia representación de equipos, los tamaulipecos han demostrado talento, entrega y un alto nivel de juego en cada una de las jornadas.

Este resultado es reflejo del trabajo coordinado entre entrenadores, dirigentes y la estructura estatal del baloncesto 3×3, así como del compromiso de cada uno de los jugadores. A ello se suma el respaldo fundamental de los padres de familia, quienes han sido pieza clave en el desarrollo deportivo de niñas, niños y jóvenes.

Más allá de la competencia, el campeonato se ha consolidado como un espacio de convivencia, aprendizaje y crecimiento para los participantes, quienes comparten su pasión por el baloncesto en un entorno de alto nivel.

Con esta destacada participación, Tamaulipas continúa dejando huella en el escenario nacional, reafirmando su crecimiento y proyección dentro del básquetbol 3×3 en México.