Hybrid Challenge de Lion-CF, ¡éxito total!

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ni la humedad ni la exigencia de las pruebas lograron mermar el ánimo de los atletas que participaron en el “Hybrid Challenge” de Lion CF.

Más de 70 equipos tomaron parte en esta intensa competencia, desarrollada en la Unidad Deportiva Siglo XXI desde las 6:30 de la mañana de este sábado, bajo la modalidad tipo Hyrox, disciplina que ha cobrado gran popularidad en los últimos años.

El coach Alejandro Ruiz Nava, mejor conocido como “Pichón”, fue el encargado de coordinar cada uno de los hits, en los que los competidores completaron un circuito que incluyó carrera y ocho estaciones de ejercicios. Entre las pruebas destacaron burpees, desplantes, bicicleta y remo, entre otras.

Los ganadores

En la categoría varonil, el mejor tiempo fue para el equipo DS Lion, integrado por Donaldo García y Fernando Bernal, quienes registraron 1:04:01. El segundo lugar lo ocupó Murciélagos, conformado por Luis Eduardo Ibarra y José Luis Uribe, con un tiempo de 1:08:17. El tercer puesto fue para Leopardos Runners, con Rigoberto Meza y Jorge Cabrera, quienes marcaron 1:09:06.

En la rama femenil, Nut-Team se quedó con el primer lugar tras cronometrar 1:06:50, con la dupla de Pao Ovalle y Yas Yáñez. El segundo sitio fue para Alfa Girls, integrado por Jennifer Rojas y Cinthia Arrieta, con 1:13:29. El tercer lugar correspondió a Atom Girls, donde Yuleth Cano y Viri Guillén finalizaron con un tiempo de 1:17:13.

El ambiente fue inmejorable, con el constante apoyo de familiares y amigos que alentaron a los participantes durante toda la jornada. La energía de las porras y el entusiasmo de los competidores hicieron de esta competencia una verdadera fiesta deportiva, favorecida además por un clima ideal.