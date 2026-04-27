«Misión Cumplida»: Claudia Sheinbaum Inaugura Ramal Lechería-AIFA del Tren Suburbano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la inauguración del ramal Lechería–AIFA del Tren Suburbano, donde afirmó que la obra representa un compromiso cumplido con la ciudadanía.

“El día de hoy, misión cumplida: cumplimos con el pueblo de México”, expresó durante el acto oficial.

La mandataria destacó que el proyecto, que inicialmente se desarrolló bajo un esquema de colaboración público-privada, evolucionó hacia un modelo completamente público debido a su futura extensión hacia Pachuca. En este sentido, explicó que la operación estará a cargo de Banobras, con el objetivo de garantizar su carácter social y accesible.

Asimismo, anunció que este sistema ferroviario llevará el nombre de “Tren Felipe Ángeles”, en honor al Felipe Ángeles, a quien describió como un militar con una personalidad extraordinaria y vocación pacifista. La ruta conectará la Ciudad de México, el Estado de México y, próximamente, Hidalgo.

En cuanto a la terminal del aeropuerto, Sheinbaum propuso que, además de identificarse como estación AIFA, también lleve el nombre de Clara Kraus, reconociendo su relevancia histórica como una mujer destacada.

¿Cómo será su acceso?

El nuevo ramal ferroviario operará con una flota de 10 trenes acoplables, cada uno conformado por cinco vagones.

Cada unidad tendrá capacidad para transportar hasta 719 pasajeros y contará con una longitud aproximada de 100 metros, lo que permitirá un servicio eficiente y de alta capacidad para atender la demanda en horas pico.

Este sistema de transporte movilizará alrededor de 57 mil pasajeros diarios, consolidándose como una alternativa clave de movilidad para miles de usuarios que se trasladan entre el Estado de México y el norte de la capital del país.

El acceso al servicio se realizará mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, y de forma complementaria también se habilitará la tarjeta propia del sistema Suburbano para facilitar el ingreso de los usuarios.

Cuánto costará el viaje de Lechería al AIFA

La ampliación Lechería–AIFA del Tren Suburbano se perfila como un proyecto estratégico para mejorar la movilidad en el norte del Valle de México. Este nuevo tramo permitirá a los usuarios viajar desde Buenavista hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en un sistema integrado de transporte de pasajeros, reduciendo tiempos de traslado y facilitando la conexión con una de las principales terminales aéreas del país.

El director general de Banobras, Jorge Alberto Mendoza Sánchez, informó que durante el primer mes de operación el costo del recorrido completo, de Buenavista al AIFA, será de 45 pesos, mientras que la tarifa para las estaciones intermedias se mantendrá en 11.50 pesos.

El funcionario explicó que esta tarifa inicial tiene como objetivo incentivar el uso del servicio, permitiendo que los usuarios se familiaricen con el Tren Suburbano y conozcan sus beneficios en conectividad y eficiencia.

Tren suburbano Buenavista- AIFA: MAPA y Estaciones

De acuerdo con el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público, Andrés Lajous, este nuevo servicio permitirá conectar la Ciudad de México con el AIFA en un tiempo aproximado de 39 minutos.

El recorrido partirá desde la estación Lechería y llegará de forma directa al aeropuerto. A lo largo del trayecto se contemplan ocho estaciones: Lechería, Cueyamil, Los Agaves, Teyahualco, Prados Sur, Nextlalpan, Jaltocan (o Xaltocan) y AIFA, cuya terminal estará ubicada dentro del propio aeropuerto.