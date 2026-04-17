Informan que Sheinbaum se Reunirá con Pedro Sánchez, Durante su Visita a España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunirá con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante su visita a Barcelona, según informó el 16 de abril 2026 la agencia de noticias Europa Press.

El encuentro de la presidenta Claudia Sheinbaum con Pedro Sánchez se daría en el marco de la tensa relación con España, ante la solicitud de México sobre reconocer violaciones graves durante la llamada época de la Conquista.

El 13 de abril 2026, Sheinbaum Pardo descartó que se pueda realizar un encuentro con el Rey de España, Felipe VI, durante su visita a Barcelona.

El 16 de marzo, 2026, el rey Felipe VI reconoció que hubo «mucho abuso» durante la llamada época de la Conquista, a lo cual Sheinbaum Pardo reaccionó un día después.

Reunión entre Sheinbaum y Sánchez

La mañana de este jueves, la agencia Europa Press informó que la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá un encuentro con Pedro Sánchez, durante su visita a Barcelona, España.

Sheinbaum Pardo ha informado que su visita a España será de solo un día, incluso, saldrá en un vuelo nocturno este jueves, para viajar el viernes y el sábado participar en un evento en Barcelona.

La agencia informó que ambos mandatarios «mantendrán un breve encuentro bilateral este sábado en Barcelona. Esta breve reunión se producirá aprovechando que Sheinbaum viaja a Barcelona para participar en varios actos con líderes progresistas de todo el mundo».

Sheinbaum acude como invitada a la IV Reunión en Defensa de la Democracia organizada por Pedro Sánchez y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el próximo sábado.

Esa misma tarde la dirigente mexicana se sumará al acto ‘Global Progressive Mobilisation’ organizado por el PSOE y que en principio iban a clausurar Sánchez y Lula.

«Fuentes gubernamentales trasladan su satisfacción con la presencia de Sheinbaum en los actos de este fin de semana y consideran que su presencia es muy importante, teniendo en cuenta que la presidenta mexicana no suele hacer viajes internacionales y esta será su primera visita a Europa desde que asumió la el cargo en 2024″, informó la agencia.

Sheinbaum visitará súper computadora

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum confirmó su reunión con Pedro Sánchez y habló de su agenda en España.

«Volamos hoy en el vuelos de las 12 (de la noche), hacemos escala en Madrid y luego (llegamos) a Barcelona; llegamos en la noche, por las 7 horas de diferencia, y vamos a las reuniones de jefes de Estado. Hay unas bilaterales con presidentes y después (eventos) donde vamos a estar todos».

La presidenta de México informó que el domingo «voy a aprovechar para ir a la súper computadora de Barcelona, y ya nos regresamos, estamos el domingo en la noche (en México)».

Por otra parte, confirmó que tendrá reuniones bilaterales con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, además de con los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro, de Uruguay, Yamandú Orsi, e informó que «queremos reunirnos con el de la Unión Europea».