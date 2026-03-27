Taekwondoínes del 11 Mina avanzan a la Olimpiada Nacional

Redacción: Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Tres de los cinco taekwondoínes del Gimnasio 11 Mina cumplieron con las expectativas y brillaron este fin de semana en Zacatecas, al conseguir su pase a la Olimpiada Nacional 2026, que se celebrará en el mes de mayo en Tlaxcala, consolidando así el trabajo formativo que se realiza en esta escuela de Ciudad Victoria.

Emma Nayara Ávalos Olvera fue una de las atletas destacadas al asegurar su lugar en la máxima justa nacional dentro de la categoría Cadete, división de menos de 33 kilogramos.

A ella se sumó Ana Sofía Guevara, quien en su primer año dentro de la categoría Sub 20, en la división de menos de 57 kilogramos, logró superar el exigente filtro regional, dejando en claro su proyección dentro del taekwondo mexicano.

De igual manera, Rodrigo Alexander Coello consiguió su clasificación al nacional en la categoría Sub 21, división de menos de 54 kilogramos, refrendando su calidad sobre el tatami y colocándose entre los mejores de su división.

El entrenador Romualdo Salazar Ruiz reconoció el esfuerzo y la entrega de sus alumnos para alcanzar este importante objetivo, destacando que el proceso no fue sencillo ante el alto nivel de competencia que se presentó en la etapa Regional.

Asimismo, señaló que los otros dos representantes del gimnasio, Luis Ernesto González Guerrero y Emma Victoria Zapata Estrada, se quedaron a un paso de lograr su boleto, situación que, lejos de desmotivarlos, los impulsa a continuar trabajando con mayor intensidad de cara a futuras competencias.

Salazar Ruiz también resaltó el desempeño general de la delegación tamaulipeca, subrayando que más de 30 atletas del estado lograron avanzar a la Olimpiada Nacional, tanto en la modalidad de combate como en poomsae, lo que refleja el crecimiento y fortalecimiento del taekwondo en la entidad.

Finalmente, el entrenador hizo una invitación a los padres de familia para que acerquen a sus hijos a la práctica de este deporte desde los 4 años de edad, destacando que en el Gimnasio 11 Mina se cuenta con clases para niños, jóvenes y adultos.

Las sesiones se realizan a partir de las 5 de la tarde tanto en sus instalaciones como en el Fraccionamiento del Valle, en Plaza Teocaltiche, segundo piso, donde se continúa formando a nuevas generaciones de deportistas con disciplina y valores.