En Coahuila pegó la narrativa de los narcocandidatos de Morena: Paloma Guillén

Por: José Medina

Ciudad Victoria.— La diputada del PRI Mercedes Guillén Vicente, refirió que la elección del estado de Coahuila, donde se llevaron 16 diputaciones de 16 representa un ‘oxigeno’ para el Partido Revolucionario Institucional, y deja una enseñanza de que Morena si tiene alguna debilidad y no es invencible, pese al gran dinero que el oficialismo haya invertido, así como la ‘caballeriza’ que aventaron para allá, mencionando al mismo Andy López Beltrán y compañía, no fue suficiente para hacer cambiar de opinión a la gente.

Asímismo pegó la narrativa de los «narcomorenos» pues no se explica el crecimiento de un diez por ciento en la preferencia del PRI, y explicó que está impactando una narrativa, de que en el estado de Coahuila se vive en forma ciertamente tranquila, y están analizando la problemática de otras entidades, llámese Michoacán o Sinaloa

Reconoció que para replicar el triunfo en en Tamaulipas, se tendrían que poner mejores candidatos, y hacer una estructura, o en su caso reforzarla si no hay, porque no es lo mismo un gobierno con el PRI, que un PRI sin respaldo como el caso de Tamaulipas.

«Habrá que buscar candidatos que sean buenos, que sean visibles, sobre todo el recurso…».

Y sobre una posible alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) reveló que no le fue muy bien al tricolor con las alianzas, aunque si está convencida con el llamado que hace el presidente nacional priísta Alejandro Moreno Cárdenas para hacer un gran frente opositor, para tener mayores probabilidades de triunfo, esperando las condiciones que estarán presentes el próximo año.

«Coahuila es el mejor priismo de todo el país, y cuenta con una estructura muy solida, y está atendida la gente, además pusieron excelentes candidatos.

Subió la participación ciudadana en una elección muy local e Intermedia, llegando hasta el 51 %, mismos puntos que ganó Morena y que ganó el PRI, además de que se prevé la perdida de registro del PAN, Movimiento Ciudadano y del Partido Verde, aunque la pérdida de esas posiciones no significa un contexto para Tamaulipas», finalizó.