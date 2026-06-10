Insiste Armando Zertuche en autocrítica a Morena tras derrota en Coahuila

Por: José Medina

Ciudad Victoria.— Armando Javier Zertuche Zuani diputado local experimentado, reconoció que al interior del partido Morena hace falta una autocrítica, ante los malos resultados de la elección legislativa del estado de Coahuila, donde la 4T no ganó un solo distrito. El legislador dijo que para poder mejorar se necesitan números e indicadores, y están aflorando en este momento, pues ya dejó de ser un comentario de buena o mala fe que le puedan atribuir, pues deben reconocer que se han equivocado, no en todo, pero muchas cosas sí.

Aunque adelantó Zertuche Zuani que aun se está a tiempo para recomponer y reconfigurarse, y la gente si apoyó a un movimiento de izquierda, solidario y popular, como ejemplo de ello, la CDMX lleva mucho tiempo gobernada por la izquierda, entonces si se puede corregir.

Aclaró que los resultados reclaman una revisión urgente del partido para revisar auténticamente los perfiles, porque al interior de Morena existe mucho miembro en posiciones destacadas y privilegiadas, que en realidad en su ADN no traen una vena progresista, son conservadores, o capitalistas.

Estamos viendo que el PAN se desfonda, y se empiezan a venirse los panistas a Morena

Dijo el legislador que ahorita se está en el momento exacto para corregir, y si se querían números para medir el trabajo político que se está haciendo, ahí está el resultado de Coahuila.

Pese a todo el recurso enviado a Coahuila, nos arrollaron, y ahí es donde es necesaria la autocrítica, de revisar, de cerrar filas con respecto de dejar de lado el pragmatismo político. En algún momento había que romper la médula espinal de los partidos políticos, y eso en el 2018 fue valido. porque quisieron sumarse a la fuerza con la que venía AMLO, y era atractivo para la gente que hace no hace política. Pero ya pasaron varios años y sabemos quien si opera, y quien está haciendo un daño terrible al concepto de la izquierda mexicana».

Aseguró que eso no es la izquierda mexicana, la izquierda es una posición colectiva, humanista, y si no se logra avanzar con eso, es que no se está aplicando auténticamente, la mística de la izquierda, aunque en Coahuila ni contrapeso fue Morena.