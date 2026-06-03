Hugo Reséndez: “Morena debe respetar la oposición y blindar candidaturas»

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, quien aparece como favorito en las encuestas rumbo a la alcaldía de Victoria, aseguró que liderar las preferencias es una responsabilidad y no motivo de soberbia.

“Es una expresión de confianza ciudadana que obliga a trabajar con seriedad para que la capital siga creciendo”, afirmó.

Reséndez Silva subrayó que, a diferencia de otros morenistas, reconoce la presencia de la oposición y la importancia de los equilibrios democráticos. “Decir que no hay oposición es un error. La ciudadanía tiene derecho a pensar distinto y a considerar otras opciones. En el Ayuntamiento, en los partidos y en el territorio hay oposición, y debe respetarse”, señaló.

El funcionario adelantó que la elección concurrente de 2027 será “digna de estudio” por la magnitud de cargos en disputa y la combinación entre el peso de las marcas partidistas y la calidad de los candidatos. “El éxito dependerá de perfiles alejados de la corrupción y con principios sólidos”, dijo.

En este sentido, celebró las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, que buscan cerrar el paso a candidatos con antecedentes cuestionables. “Es fundamental que quienes aspiren a cargos públicos acrediten su integridad. La ciudadanía exige transparencia y confianza”, enfatizó.

Finalmente, Reséndez aseguró que competirá con caballerosidad y altura política frente a otros contendientes. “Victoria necesita un proyecto integral de los victorenses, no de unos cuantos. La competencia debe ser limpia y respetuosa”, concluyó.