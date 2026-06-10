Proponen terapia psicológica obligada para agresores de violencia familiar en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de junio .-La diputada Eva Reyes González, de Morena, propuso que en Tamaulipas sea obligatorio que las personas que cometan el delito de violencia familiar reciban terapia psicológica como parte de las sanciones establecidas en la ley.

La legisladora aseguró que esta medida ha demostrado ser efectiva en otras partes del mundo. «Comprobadísimo en otros países que la terapia psicológica para los agresores es muy efectiva».

Afirmó que la iniciativa se desarrolla desde dos vertientes. La primera consiste en realizar modificaciones al Código Penal del Estado, fortaleciendo la protección de los derechos humanos y de la niñez.

Reyes González sostuvo que el Estado está obligado a brindar la mayor protección posible a las familias cuando se presentan casos de violencia en su interior.

Explicó que, de aprobarse la reforma, el Código Penal establecerá como parte de las sanciones que las personas declaradas culpables de violencia familiar se sometan de manera obligatoria a terapia psicológica.

La diputada reconoció que, además de castigar a quienes cometen este delito, es necesario analizar la forma en que se reintegran a sus entornos sociales y familiares sin repetir estas conductas.

Indicó que esta medida cobra relevancia debido a que, en ocasiones, las condenas son breves y los agresores tarde o temprano regresan a sus hogares, donde pueden continuar ejerciendo distintos tipos de violencia.

Finalmente, González Reyes señaló que la propuesta permitirá brindar una mayor protección a las familias de Tamaulipas, especialmente a las mujeres y a los niños, quienes continúan siendo los sectores más vulnerables ante la violencia familiar.