Diputados piden a municipios de Tamaulipas usar energía solar en alumbrado público

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 junio.-El Congreso del Estado de Tamaulipas pidió a los 43 municipios de la entidad incorporar sistemas de energía solar en la prestación del servicio de alumbrado público, para mejorar la eficiencia energética y generar ahorros.

La propuesta fue presentada por el diputado del PAN, José Schekaiban Ongay, quien destacó la importancia de que los gobiernos municipales adopten energías limpias y renovables como una alternativa viable para fortalecer los servicios públicos.

El legislador señaló que los ayuntamientos, responsables de brindar diversos servicios públicos a la ciudadanía, deben aprovechar las nuevas tecnologías disponibles para hacer más eficiente la gestión de los recursos públicos y responder a las crecientes demandas de la población.

Asimismo, indicó que el alumbrado público contribuye de manera directa a la seguridad, la movilidad, el desarrollo humano y la calidad de vida de las personas.

Por ello, consideró necesario impulsar soluciones tecnológicas que permitan optimizar el funcionamiento de este servicio esencial.

Schekaiban Ongay destacó que el aprovechamiento de energías renovables, particularmente la energía solar, representa una opción sustentable y congruente con los principios de sostenibilidad ambiental, además de generar importantes ahorros en el gasto público municipal.

La iniciativa fue analizada y respaldada por las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Segunda, Desarrollo Sustentable y Asuntos Municipales, que coincidieron en la importancia de promover este tipo de acciones.