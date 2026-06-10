Castiga Auditor del Estado a 133 funcionarios públicos de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 junio.-Un total de 133 servidores públicos de Tamaulipas fueron sancionados durante 2024 por incumplimientos administrativos, mientras que en lo que va de 2025 se han aplicado sanciones a otros 20 funcionarios, informó el Auditor Superior del Estado, Francisco Noriega Orozco.

Lo anterior al presentar los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024 ante el Congreso local.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, el funcionario detalló además que durante ambos ejercicios se promovieron 27 expedientes de presunta responsabilidad administrativa por faltas graves.

Noriega Orozco señaló que se recuperaron seis asuntos que estaban próximos a prescribir para continuar con su seguimiento legal.

El Auditor presentó su informe anual de gestión en cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Tamaulipas, en el que dio a conocer el avance y situación de los distintos procesos de auditoría y revisión de cuentas que se mantienen activos en la entidad.

Como parte de los trabajos de fiscalización de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior del Estado revisó un total de 162 entidades públicas y emitió 199 informes individuales de auditoría, derivados de las acciones de supervisión realizadas sobre el manejo de los recursos públicos.

Los resultados fueron expuestos ante las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado.

El Auditor Superior destacó que las acciones emprendidas buscan fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control del gasto público.

Tras conocer el informe, integrantes de la Comisión de Vigilancia reconocieron la importancia de continuar fortaleciendo los procesos de fiscalización en torno a las cuentas públicas de Tamaulipas.