Avances en la Regulación de Plataformas de Transporte Digital en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. — El subsecretario de Transporte en el Estado, Armando Núñez Montelongo, informó que el proceso de regulación de las plataformas digitales de transporte, como Uber y DiDi, presenta avances significativos en la entidad, destacando que en esta capital se ha logrado el registro de casi la totalidad de los operadores.

De acuerdo con el funcionario, en Ciudad Victoria ya se cuenta con un padrón de mil 200 unidades registradas, cuyos conductores portan un tarjetón oficial visible para seguridad del usuario. A nivel estatal, la cifra de prestadores de servicios bajo esta modalidad asciende a cerca de 12 mil operadores.

Núñez Montelongo señaló que, mientras Victoria y Matamoros son los municipios más aventajados en la regularización, se han intensificado los operativos en otras zonas. En Reynosa las autoridades ya han retirado de circulación más de 20 unidades por incumplimiento, mientras que en la zona de Tampico las inspecciones iniciaron formalmente este jueves.

Respecto a la colaboración con las empresas tecnológicas, el Subsecretario destacó la disposición de Uber, que ya exige el tarjetón de transporte público a sus nuevos socios. Asimismo, adelantó que sostendrán una reunión con directivos de DiDi para unificar criterios y asegurar que el registro de altas y bajas de operadores sea transparente y constante.

En materia de seguridad, el funcionario avaló que algunos choferes graben sus trayectos, calificándolo como una «doble seguridad» tanto para el trabajador como para el pasajero. Informó además que el proyecto estatal contempla que el transporte público cuente con cámaras de audio y video en tiempo real, sumándose al sistema de GPS que ya opera en todas las unidades de Ciudad Victoria.