Poder Judicial abre proceso de preparación para ocupar 30 plazas en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 11 de Junio del 2026

El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, a través de la Escuela Judicial, emitió la convocatoria para el Curso para Secretarios del Nuevo Sistema de Justicia Oral Civil y Familiar, dirigido a abogadas y abogados interesados en integrarse a la institución.

Este curso forma parte de un proceso integral de capacitación y evaluación, mediante el cual las y los aspirantes podrán prepararse para participar en la próxima apertura de 30 plazas de Secretarias y Secretarios de Acuerdos, que serán distribuidas en distintas regiones del estado.

Las personas que obtengan los 30 mejores promedios durante el proceso accederán a las plazas disponibles, fortaleciendo así el servicio judicial con perfiles capacitados, evaluados y comprometidos con la justicia.

La primera capacitación tendrá una duración de 30 horas, del 19 de junio al 10 de julio de 2026, en modalidad virtual a través de la Plataforma Escuela en Línea, y constituye un paso clave dentro del proceso de selección.

Las inscripciones pueden realizarse directamente en la Escuela Judicial o al teléfono 834 318 71 23.

Convocatoria completa:https://pjetam.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/convocatoria_secretarios_2026_2.pdf