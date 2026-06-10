Diputados impulsan eliminar referencias de discriminación LGBT en Código Penal de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 10 de junio.-Diputados locales dieron un paso para eliminar cualquier referencia al homosexualismo en el Código Penal de Tamaulipas, al presentar una iniciativa de reforma a los artículos 192 y 193 con el objetivo de retirar expresiones consideradas discriminatorias hacia integrantes de la comunidad LGBT.

La propuesta fue presentada por la diputada Lucero Deosdady Martínez López y el diputado Marcelo Abundis Ramírez, quienes argumentaron que la modificación atiende una resolución emitida previamente por la Suprema Corte de Justicia y contribuye a fortalecer el respeto a los derechos humanos en la entidad.

Durante la exposición de motivos, la diputada Lucero Deosdady señaló que la reforma representa un avance en la eliminación de prácticas discriminatorias contra la diversidad sexual, ya que mantener dichas referencias en la legislación penal contribuía “a la estigmatización y a estereotipos de género”.

La legisladora de Morena sostuvo además que “la orientación sexual constituye un aspecto que depende solo de libre desarrollo de la personalidad y de la vida privada de cada persona”.

Explicó que antes de presentar la iniciativa se realizó una consulta con especialistas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, instancia que respaldó la propuesta.

Según indicó, la institución avaló la reforma “garantizando que el derecho penal se utiliza para proteger la integridad de las personas sino para reproducir perjuicios sobre la libertad de orientación sexual”.

Martínez López estimó que el Código Penal de Tamaulipas quedará alineado con las tendencias internacionales en materia de igualdad y no discriminación.

Por su parte, el diputado Marcelo Abundis Ramírez afirmó que la modificación contribuirá a construir una sociedad más incluyente y respetuosa de la dignidad humana.

“Las leyes deben de responder a la realidad de nuestros tiempos y garantizar que ninguna persona sea objeto de discriminación y exclusión”, apuntó el legislador.