Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 28 de septiembre.-El diputado local de Morena, Francisco Cruz Martínez, planteó revisar el Código Penal de Tamaulipas para determinar si las penas por robo simple son suficientes o requieren ajustes, ante los casos recurrentes de sustracción de mercancía en establecimientos comerciales.

La propuesta surgió a partir de las inconformidades expresadas por comerciantes y de casos en los que ciudadanos han respondido con agresiones contra presuntos responsables

Cruz Martínez señaló que antes de impulsar una reforma deberá analizarse si las sanciones actuales realmente inhiben estas conductas, debido a que las consecuencias penales dependen de las circunstancias en que ocurre el robo y del valor de lo sustraído.

Sostuvo que el Código Penal para el Estado de Tamaulipas contempla distintas sanciones y agravantes para el delito de robo, por lo que cualquier modificación para incrementar los castigos tendría que ser analizada y aprobada mediante un proceso legislativo.

“No se justifica un acto de violencia para poder hacer cumplir la ley; la ley se cumple con las instituciones que tenemos que están encargadas de salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos”, expresó.

El legislador también consideró necesario revisar la integración de las carpetas de investigación, principalmente cuando existen personas señaladas de participar de manera reiterada en robos a comercios.

Explicó que cuando una persona es detenida en flagrancia corresponde a las autoridades realizar la puesta a disposición y reunir los elementos necesarios para que la Fiscalía determine la culpabilidad.

Cruz Martínez pidió a comerciantes y ciudadanos presentar las denuncias correspondientes y recurrir a las corporaciones de seguridad cuando ocurra un delito, en lugar de responder mediante agresiones de tipo linchamiento.

“No podemos caer en ese tipo de prácticas donde los mismos ciudadanos hagan justicia por su propia mano”, puntualizó.