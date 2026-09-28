Partido Verde exige atención federal por derrames en el Golfo

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 27 de septiembre de 2026

El presidente del Partido Verde en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano, expresó su preocupación por los tres derrames de hidrocarburos registrados en el Golfo de México desde febrero, señalando que la federación debe atender con mayor prontitud la crisis ambiental que afecta directamente a pescadores, empresarios y familias del sur del estado.

“Es un tema que nos debe preocupar a todos y mucho. He visto que el secretario de Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, ha estado muy al pendiente, pero creo que la federación debe solventarlo con mayor rapidez. Yo le habré de solicitar a los diputados federales verdes que hagan un exhorto a nuestra senadora Maki Ortiz para que se haga un llamado de atención al área correspondiente del gobierno de la República”, declaró.

El líder del verde ecologista explicó que brigadas coordinadas por el ex alcalde Andrés Zorrilla han apoyado a familias de zonas bajas e inundables con transporte y víveres tras las lluvias recientes, pero insistió en que la respuesta institucional debe ser inmediata. “Si hay algún daño que afecte la economía y el patrimonio de las familias tamaulipecas, debe cubrirse desde luego”, subrayó.

Es importante recordar que el principal derrame ocurrió entre el 8 y el 18 de febrero de 2026, cuando una fuga en un oleoducto de 36 pulgadas de PEMEX en el complejo Cantarell provocó una mancha de crudo que se extendió por más de 630 kilómetros de litoral, afectando las costas de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. El incidente dañó playas, manglares, sistemas lagunares y la temporada de anidación de tortugas marinas.

En septiembre se sumaron dos nuevos eventos: el día 10 se registró una fuga en un ducto marino frente a Ciudad del Carmen, Campeche mientras que el 25 de septiembre ocurrió derrame en el Río Pánuco, a menos de un kilómetro de Playa Miramar, con afectaciones inmediatas a pescadores y comercios locales.

Al respecto, Muñoz Cano advirtió que estos episodios muestran la urgencia de reforzar la seguridad en los oleoductos y de garantizar que las inversiones anunciadas en el sector energético realmente eviten daños al ecosistema. “Puede haber errores humanos, pero reitero: tiene que haber una mejor respuesta y atenderse con mayor prontitud”, concluyó.