Mantiene INE Tamaulipas diálogo con Gobierno; aún no entra a Mesa de Seguridad

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 27 de agosto del 2026

El vocal presidente del INE en Tamaulipas, Sergio Bernal Rojas, afirmó que hasta ahora no existe ningún factor que ponga en peligro la organización de la elección del 2027 en la entidad.

Explicó que el Instituto mantiene un vínculo cercano con instancias de seguridad estatales y federales, aunque todavía no forma parte de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

De acuerdo con el funcionario electoral, los trabajos de planeación se desarrollan de manera normal y en condiciones de estabilidad.

Bernal Rojas detalló que desde el arranque del proceso electoral, el pasado 10 de septiembre a nivel federal y el 13 de septiembre en lo local, el INE ha sostenido acercamientos con el secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González, y con mandos de seguridad.

«Es una tarea que la institución realiza de forma permanente durante cada proceso, estamos al pendiente de las mesas de seguridad, aún no hemos participado en alguna, pero ya existe comunicación», señaló.

Aclaró que la elección no se reduce únicamente al día de la votación, pues implica una fase previa de organización en la que será indispensable incorporarse a la Mesa de Paz, para lo cual dijo estar preparado.

«En toda la fase previa vamos a estar en campo, por eso para nosotros es fundamental la comunicación con las áreas de seguridad en todo el territorio», sostuvo.

El presidente de la Junta Local aseguró que el Instituto tomará todas las medidas técnicas y logísticas para garantizar la instalación de la totalidad de las casillas en Tamaulipas.

«Nosotros nos encargamos de lo electoral, las instancias de seguridad harán lo propio si se presenta alguna situación. Hasta este momento no cuento con información que nos genere alguna preocupación», recalcó.

El calendario electoral se cumple sin contratiempos y contempla la instalación formal del Consejo Local de Tamaulipas el próximo 30 de septiembre.

Pese a que por ahora no se reportan alertas, tanto el INE como el IETAM han advertido que los principales desafíos para esta elección intermedia —en la que se renovarán 43 alcaldías, 36 diputaciones locales y las diputaciones federales— serán frenar el abstencionismo, contener la desinformación en plataformas digitales y garantizar una fiscalización transparente de los recursos