INE Tamaulipas responde a críticas: “La institución se sostiene en la ciudadanía”

Por José Gregorio Aguilar Torres

Miércoles 23 de septiembre de 2026

Ante las declaraciones de dirigentes políticos como Alejandro Moreno “Alito” y, a nivel local, Bruno Díaz Lara, presidente del PRI en Tamaulipas, quienes han expresado desconfianza hacia el Instituto Nacional Electoral, el presidente del organismo en la entidad, Sergio Rojas Bernal, aseguró que la institución mantiene claridad en su compromiso con la ciudadanía.

“Las declaraciones políticas están en el ámbito político. Nosotros tenemos un derrotero muy claro: el compromiso institucional con la ciudadanía para que se den elecciones libres y auténticas”, afirmó, al subrayar que el INE cuenta con un equipo profesional y reglas sólidas que garantizan certeza en los procesos.

Cuestionado sobre si esas críticas “les quitan el sueño”, Rojas Bernal evitó responder directamente y sostuvo que las narrativas de los partidos forman parte de la dinámica política. “Lo importante es que la ciudadanía tiene una institución sólida que se sustenta en la ciudadanía, porque las casillas las integran las y los ciudadanos”, puntualizó.

El funcionario reconoció que los acuerdos aprobados en el Consejo General pueden generar suspicacias entre los partidos, pero insistió en que el INE trabaja bajo el principio de máxima publicidad. “Nuestro deber es informar. La insaculación, por ejemplo, es un proceso abierto y aleatorio que garantiza transparencia en la selección de funcionarios de casilla”, explicó.

Rojas Bernal recordó que el próximo 30 de septiembre se instalarán los consejos locales y distritales, integrados por ciudadanos que, además de sus actividades cotidianas, participan en la vigilancia del proceso electoral. “Son ciudadanas y ciudadanos que se suman para dar seguimiento y certeza. Eso no ha cambiado”, dijo.

El presidente del INE en Tamaulipas destacó que los candados institucionales blindan la organización de las elecciones y que incluso han sido reconocidos internacionalmente. “El INE exporta su experiencia como modelo de democracia. Hay candados sólidos para brindar certeza y seguridad, no solo a los competidores, sino a la ciudadanía”, aseguró.

Finalmente, reiteró que la insaculación seguirá siendo un sorteo vecinal para integrar las casillas, lo que garantiza procesos democráticos auténticos. “Nos interesa mucho comunicarlo, porque esas reglas no han cambiado y son la base de la confianza ciudadana”, concluyó.