Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El Instituto Nacional Electoral (INE) abrirá este mes la convocatoria para integrar los consejos locales, informó el vocal ejecutivo en Tamaulipas, Sergio Rojas Bernal.

El funcionario explicó que los consejos locales se conforman por siete integrantes: el vocal ejecutivo, que funge como presidente durante el proceso electoral, y seis fórmulas de consejeros propietarios con sus respectivos suplentes.

“La convocatoria permitirá que cualquier ciudadano participe, siempre que cuente con credencial de elector y conocimientos básicos en temas democráticos”, señaló.

Rojas Bernal subrayó que uno de los requisitos clave es que los aspirantes no pertenezcan a ningún partido político, para garantizar los principios de certeza, independencia y autonomía en las decisiones.

“Obviamente debe tener su credencial de elector, tener conocimientos en temas electorales que esté en su desarrollo como ciudadano la responsabilidad de ejercicios democráticos, que se conozca y la importancia que tiene la democracia en el país”.

Posteriormente se abrirá también el proceso para los consejos distritales, donde se validará que los consejeros cumplan con todos los elementos necesarios para ejercer la función electoral.

Actualmente, el INE se encuentra en proceso de integración del Consejo General, que tiene tres vacantes y cuya designación corresponde a la Cámara de Diputados.

“Ahorita estamos en este proceso, que corre bajo la responsabilidad de la Cámara de Diputados y traen ya un procedimiento”.