Entrega Lalo Gattás nueva unidad de recolección de basura y anuncia adquisición de dos más.

Cd. Victoria, 14 de abril de 2026.- Con la entrega de una nueva unidad de recolección de basura última generación y anuncio de adquisición de dos más, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez reforzó el parque vehicular de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio.

En la entrega, destacó el compromiso del gobierno municipal y firme respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya para seguir eficientando el servicio que se brinda a los habitantes de la Capital en el acopio, trasporte y depósito final de residuos en el relleno sanitario.

“Se trata de dar mejores resultados y seguir generando una ciudad más limpia, más ordenada y más digna” señaló Gattás Báez al poner en operación la unidad, junto a su esposa Lucy de Gattás, el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, y titular de Servicios Públicos Carlos Charles.

Con 22 camiones adquiridos con recursos del municipio y Fondo de Capitalidad, hoy se cuenta con 27 y presta un servicio más eficiente dando cobertura en las 550 colonias y 44 ejidos donde se recolectan 350 toneladas diarias de basura que se generan en hogares y comercios de la ciudad.