Entrega Lalo Gattás nuevo camión de bomberos y equipamiento a Protección Civil.

Cd. Victoria, 7 de abril de 2026. – El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, entregó este día equipo especializado y camión cisterna a la Coordinación de Protección Civil y Bomberos para la atención rápida y eficiente de emergencias o siniestros que pongan en riesgo a la población.

“Protección Civil protege vidas y bienes, por ello reconocemos su trabajo, valoramos su entrega y respaldamos su labor” expresó Gattás Báez a nombre de integrantes del Cabildo local y mandos de la Guardia Nacional y Guardia Estatal que asistieron al acto oficial.

Al recibir el equipamiento, el coordinador de la corporación municipal, Livio Flores Rodríguez, agradeció y reconoció al alcalde de la Capital la gestión de extintores y unidad con sistema de bombeo que permitirá al personal realizar con mayor seguridad y eficiencia su labor.

El equipo asignado a Protección Civil y Bomberos se complementó con quijadas de la vida, sujetadores de vehículos y camillas, para la atención de accidentes viales, seguridad de la población y protección de su patrimonio.