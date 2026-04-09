INE prepara ajustes financieros tras aprobación del Plan B

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 09 de abril del 2026

El presidente de la Junta Local del INE en Tamaulipas, Sergio Bernal Rojas, advirtió que el Instituto iniciará un análisis exhaustivo de los impactos técnicos, operativos y financieros derivados de la aprobación en lo particular del llamado Plan B en la Cámara de Diputados.

De manera preliminar, el organismo electoral estima que podría requerirse un ajuste de hasta 4 mil millones de pesos para la elección del próximo año, cifra que deberá definirse en el último cuatrimestre de 2026, cuando arranque formalmente el proceso electoral. “El proceso no inicia en enero, inicia a fines de este año, por eso debemos anticipar los trabajos”, puntualizó.

Bernal Rojas explicó que el INE tendrá que revisar sus espacios físicos, juntas distritales y procesos técnicos, además de articularse con oficinas centrales y con el Consejo General, que en breve integrará tres vacantes de consejerías.

El funcionario detalló que, una vez que el Consejo General defina las directrices, la Junta General Ejecutiva establecerá las metas tácticas y los órganos delegacionales ejecutarán las disposiciones para garantizar el desarrollo de los comicios intermedios de 2027.

“Estamos hablando de un proceso que involucra a la ciudadanía y que requiere planeación financiera y operativa precisa. El Plan B nos obliga a revisar escenarios y a prever ajustes importantes”, concluyó Bernal Rojas.