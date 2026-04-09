La Fundación Qishle consolida red de asistencia de la salud: Alfredo Vargas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Con el objetivo de apoyar a personas que no cuentan con recursos para acceder a tratamientos médicos, la Fundación Qishle, encabezada por su fundador y presidente Alfredo Vargas, ha consolidado una red de asistencia enfocada en la atención de la salud en distintos municipios del estado.

En entrevista, Vargas explicó que la fundación surge a partir de su experiencia en el sector farmacéutico y de equipamiento hospitalario, lo que les permite canalizar apoyos de manera directa a quienes más lo necesitan, principalmente en medicamentos, tratamientos y equipo clínico.

Detalló que entre los padecimientos más recurrentes que atienden se encuentran enfermedades como la diabetes, hipertensión y, de manera significativa, casos de cáncer, donde han brindado acompañamiento y suministro de medicamentos tanto a pacientes como a otras organizaciones que trabajan con este tipo de enfermedades.

Asimismo, señaló que la fundación también responde a solicitudes de aparatos ortopédicos, prótesis, sillas de ruedas y equipo médico especializado. Incluso, destacó casos donde han facilitado equipos de alto costo, como ventiladores mecánicos, evitando gastos que muchas familias no pueden cubrir.

“Hay personas que necesitan equipos que representan gastos muy elevados, y gracias a nuestra actividad podemos brindar ese apoyo directamente”, expresó.

El empresario destacó que la fundación nació en comunidades rurales de Soto la Marina, específicamente en los ejidos La Piedra y La Peña, tras detectar la necesidad de atención médica en la población, lo que derivó en la realización de campañas de salud y la formalización del proyecto.

Actualmente, la Fundación Qishle tiene presencia en municipios como Ciudad Victoria, Soto la Marina, Jiménez, Padilla, San Fernando, Matamoros, El Mante y la zona sur del estado, ampliando su alcance mediante solicitudes que reciben principalmente a través de redes sociales y contacto directo.

Finalmente, Alfredo Vargas anunció la realización de una jornada médica gratuita el próximo 23 de abril en el ejido La Libertad, donde se ofrecerán servicios como consultas, ultrasonidos, rayos X, estudios clínicos y entrega de medicamentos, abierta a la población en general.

“Estamos para escuchar y apoyar a quien lo necesite, porque la salud es la verdadera riqueza”, concluyó.