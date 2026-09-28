Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 28 de septiembre.- Tamaulipas acumula 54 casos de dengue hasta la semana epidemiológica 36 de 2026, de acuerdo con el reporte del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. El registro incluye 32 casos de dengue no grave y 22 de dengue con signos de alarma.

Del total de casos de dengue no grave, 17 corresponden a hombres y 15 a mujeres, por lo que la suma es de 32 casos acumulados en el estado. En el mismo corte de 2025, Tamaulipas registraba 276 casos de este tipo.

La mayor reducción se observa precisamente en los casos de dengue no grave, pues el acumulado de 2026 representa una diferencia de 244 casos respecto al registro del año anterior. El reporte federal considera estos datos como información preliminar de casos confirmados.

En dengue con signos de alarma, Tamaulipas suma 22 casos durante 2026. La cifra resulta de nueve hombres y 13 mujeres, mientras que en el mismo periodo de 2025 se contabilizaron 161 casos, lo que también representa una disminución importante.

Los datos oficiales muestran además que Tamaulipas no registra casos acumulados de dengue grave durante 2026 en el corte correspondiente a la semana epidemiológica 36. Para el mismo periodo de 2025 se habían contabilizado 10 casos de esta clasificación.

En conjunto, los 54 casos registrados este año contrastan con los 447 acumulados en 2025, al sumar las tres categorías de dengue. La diferencia entre ambos periodos es de 393 casos menos para Tamaulipas en el reporte correspondiente a 2026.

El informe también incluye otras enfermedades transmitidas por vector. En el caso de chikungunya, fiebre del oeste del Nilo e infección por virus Zika, Tamaulipas aparece sin casos acumulados en 2026 en el cuadro correspondiente a la semana epidemiológica 36.

La información corresponde al corte de la Secretaría de Salud federal y forma parte de la vigilancia epidemiológica nacional. Los registros permiten dar seguimiento al comportamiento del dengue en Tamaulipas y a la evolución de los casos durante el año, particularmente ante la presencia de enfermedades transmitidas por mosquitos.