Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 28 de septiembre.- La doble nacionalidad no impedirá que ciudadanos con esa condición participen como candidatos en las elecciones de 2027 en Tamaulipas, aclaró el diputado local Isidro Vargas Fernández, al señalar que cualquier cambio en la legislación tendría efectos en procesos electorales posteriores.

El legislador explicó que la reforma a la Constitución Federal relacionada con impedir que personas con doble nacionalidad ocupen determinados cargos está planteada para aplicarse hacia el proceso electoral federal de 2030.

En el caso de Tamaulipas, agregó, el tema tendría que analizarse con miras a la elección de gobernador de 2028, por lo que los comicios de 2027 no se verían afectados por una eventual modificación a las reglas sobre nacionalidad.

«Para el 2027, todos los demás cargos, tanto diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, queda en los términos como están», señaló Vargas Fernández.

El diputado indicó además que el Congreso de Tamaulipas ya no puede modificar las reglas electorales para el proceso que se encuentra en marcha, debido a los tiempos establecidos en la legislación y al inicio formal de los comicios de 2027.

Vargas Fernández explicó que cualquier modificación a las normas electorales debe aprobarse por lo menos 90 días antes del inicio de la jornada electoral, por lo que actualmente no existe margen para introducir cambios que alteren las condiciones de la elección del próximo año.

Por ello, el análisis sobre la doble nacionalidad y los requisitos para ocupar determinados cargos podrá retomarse una vez concluido el proceso electoral de 2027, cuando exista nuevamente la posibilidad de discutir modificaciones a la legislación local.

El legislador señaló que el tema será revisado de acuerdo con los alcances de la reforma federal y las elecciones de 2028 y 2030, ya que las restricciones que eventualmente se establezcan dependerán del cargo y de las disposiciones que finalmente entren en vigor.