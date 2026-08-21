Canturosas advierte sobre desbandada de diputados

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 20 de Agosto del 2026

El diputado federal, Carlos Enrique Canturosas Villarreal reconoció que la agenda legislativa enfrenta un reto por la salida de decenas de legisladores que buscan participar en el próximo proceso electoral.

El integrante de la LXVI (66) Legislatura explicó que actualmente más de 50 diputados han solicitado licencia, y que muchos más podrían hacerlo en los próximos meses con miras a la reelección.

“La Cámara podría quedar con 150 o 200 suplentes, que tienen derecho, pero en el proceso de aprendizaje se perdería tiempo y se afectaría la calidad de las leyes”, señaló.

Carlos Canturosas consideró positivo que quienes busquen reelegirse no tengan que pedir licencia al momento de la convocatoria, pues eso permitirá mantener continuidad en los trabajos legislativos.

El diputado también se refirió al llamado de la presidenta de la República y de la dirigencia nacional de Morena para que los debates se conduzcan con ética y concordia, especialmente en un contexto de polarización política.

“Si la descalificación y el denuesto siguen avanzando, México corre el riesgo de convertirse en un volcán a punto de erupcionar”, advirtió, al subrayar que la crispación política no es sana para el país.

Canturosas Villarreal aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para que, independientemente de la intensidad de los debates, los diputados se conduzcan con respeto, tolerancia y prudencia.

El legislador concluyó que mantener un nivel de discusión digno es fundamental para preservar la confianza ciudadana en el Congreso y evitar que la confrontación política dañe la imagen institucional.