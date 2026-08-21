Designan a nuevo director del Zoológico Tamatán

Ciudad Victoria, Tamaulipas; Como parte del fortalecimiento de las acciones de conservación, investigación y bienestar animal que impulsa el Gobierno de Tamaulipas, el vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Luis Eduardo García Reyes, designó al Dr. Leroy Soria Díaz como nuevo director del Zoológico Tamatán.

Con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, este nombramiento busca consolidar al Zoológico Tamatán como un espacio de referencia nacional en materia de conservación de la biodiversidad, educación ambiental, investigación científica y protección de la fauna silvestre.

El Dr. Leroy Soria Díaz es Doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) del Conahcyt, su trayectoria profesional se ha enfocado en la investigación, conservación y manejo de la biodiversidad de México, con especial énfasis en la ecología y conservación de grandes carnívoros como el jaguar, el oso negro y el puma, así como en el estudio de las interacciones entre la fauna silvestre y las actividades humanas.

A lo largo de su carrera ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales y realizado estancias académicas en el extranjero, fortaleciendo la colaboración científica para la conservación de los recursos naturales.

Asimismo, es autor y coautor de más de 30 publicaciones científicas en revistas especializadas de alto impacto internacional, entre ellas Science, Ecology and Evolution, EcoHealth, Ecologies, Quaternary Science Reviews, PeerJ y Zoologia, contribuyendo al desarrollo del conocimiento científico en materia de biodiversidad.

Durante la presentación del nuevo director, el vocal ejecutivo Luis Eduardo García Reyes destacó que el Zoológico Tamatán continuará fortaleciendo sus programas de conservación, bienestar animal y educación ambiental, impulsando una mayor vinculación con instituciones académicas, centros de investigación y organismos especializados.

Por su parte, el Dr. Leroy Soria Díaz refrendó su compromiso de trabajar para consolidar al Zoológico Tamatán como un referente nacional en conservación de la biodiversidad, promoviendo acciones que fortalezcan la investigación científica, el bienestar animal, la educación ambiental y la protección del patrimonio natural de Tamaulipas.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, reafirma su compromiso con la conservación de la riqueza natural de la entidad y con el fortalecimiento de espacios que contribuyan al conocimiento, la investigación y el cuidado de la vida silvestre.