Analizan tandeos por escasez de agua en el Altiplano

CIUDAD VICTORIA.- La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social evalúa la implementación de esquemas de tandeo en municipios del Altiplano tamaulipeco ante la disminución de la disponibilidad de agua en sus fuentes de abastecimiento.

El titular de la dependencia, Raúl Quiroga Álvarez, informó que la medida se aplicaría en localidades como Tula, Miquihuana, Bustamante y Palmillas, donde el suministro depende principalmente de pozos debido a la falta de fuentes superficiales.

Explicó que el objetivo es garantizar una distribución más equitativa del recurso mediante la división de sectores y la programación de horarios o días específicos para el servicio, permitiendo a las familias almacenar agua de manera anticipada.

En el caso de Bustamante, señaló que la limitada recarga del acuífero ha provocado el agotamiento de algunos pozos, por lo que actualmente el abastecimiento se complementa mediante pipas.

Quiroga Álvarez indicó que el tandeo es una alternativa técnica para administrar el recurso hídrico en zonas con insuficiencia de agua y no una medida de carácter restrictivo.

Agregó que la aplicación de estos esquemas dependerá de las condiciones particulares de cada municipio y de la disponibilidad existente en sus fuentes de abastecimiento.