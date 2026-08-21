Tamaulipecas brillan en el Campeonato Nacional

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las tamaulipecas Valentina Garza, Ana Honorato y Natalia Leal destacaron en el 15.º Campeonato Nacional Infantil Femenil de Softbol 2026, celebrado el pasado fin de semana en el estado de Durango.

Las representantes de Tamaulipas sobresalieron entre más de mil 600 softbolistas que se dieron cita en esta competencia nacional, considerada una de las más importantes en categorías infantiles y juveniles.

Durante cuatro intensos días, los diferentes escenarios deportivos de Durango fueron sede de encuentros correspondientes a las categorías U6, U8, U10, U12, U14 y U16, reuniendo a las nuevas generaciones del softbol femenil mexicano.

Dentro de la categoría U14, Natalia Leal se convirtió en líder de bateo, destacando con el madero pese a que la selección de Tamaulipas no logró subir al podio.

En la misma categoría, Ana Honorato brilló desde el círculo de lanzamiento al terminar como líder de pitcheo. Además, la tamaulipeca consiguió una de las actuaciones más sobresalientes del campeonato al lanzar un juego perfecto.

Por su parte, en la categoría U16, Valentina Garza también puso en alto el nombre de Tamaulipas al finalizar como líder de pitcheo, confirmando el buen nivel que atraviesan las representantes del estado.

De esta manera, Natalia Leal, Ana Honorato y Valentina Garza dejaron huella en el Campeonato Nacional, destacando individualmente entre más de mil 600 participantes.