Cuerudos no suelta la cima en Veteranos

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por tercera jornada consecutiva, el cuadro de Cuerudos se mantiene en la cima de la categoría Di-Oro de la Liga Regional de Futbol de Veteranos de Ciudad Victoria, al sumar 35 unidades.

Con un partido pendiente, Cuerudos conserva el liderato y mantiene una cerrada pelea con sus principales perseguidores. En el segundo puesto aparece Ébanos con 33 puntos, mientras que ALEDSA FC se encuentra apenas una unidad por debajo, con 32.

La lucha por los primeros lugares continúa cerrada, ya que Deportivo Alvarado y La Presa cuentan con 29 unidades cada uno. Horacio Terán y Loma Alta les siguen con 28 puntos, mientras que Deportivo Garli suma 24 unidades y ocupa el octavo puesto de la clasificación general.

Más abajo aparece S.S. Azteca con 20 puntos, seguido por Santander Jiménez con 17, Panadería Don Locho con 16 y Colegio de Abogados con 15 unidades.

En la parte baja de la clasificación, Obrera Jr. suma 14 puntos, mientras que Chotaga registra 12 y Estación Torna CIMED cuenta con ocho unidades.

Deportivo Rey aparece con seis puntos, Guadalupe Mainero suma cuatro y Furia Azul ocupa el fondo de la tabla general con apenas dos unidades.

Con un partido todavía pendiente y una ventaja mínima sobre sus perseguidores, Cuerudos continúa marcando el paso en una categoría Di-Oro que mantiene una cerrada lucha por los primeros puestos.