El ‘Marte’… pesa a medias

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se disputó la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, donde Correcaminos sigue sin poder imponer una total jerarquía en casa, luego del empate 0-0 ante Cruz Azul Hidalgo, equipo que terminó con nueve hombres en el terreno de juego tras sufrir dos expulsiones.

Hasta el momento, la productividad como local ha quedado a medias para el equipo que dirige Gabriel ‘Místico’ Pereyra, ya que de los 18 puntos que ha disputado en seis encuentros en el Estadio Marte R. Gómez, únicamente ha conseguido nueve, para una efectividad del 50 por ciento.

De acuerdo con las estadísticas de la Liga de Expansión MX, Correcaminos registra como local dos triunfos, tres empates y una derrota, números que lo mantienen lejos de convertir al ‘Marte’ en una verdadera fortaleza.

Si bien las cifras no parecen del todo negativas, el conjunto universitario ha dejado escapar puntos importantes en casa. En seis partidos suma nueve unidades, con ocho goles a favor y seis en contra.

INICIO PROMETEDOR

El cuadro de la UAT inició su camino como local en el Apertura 2026 durante la jornada 2 ante Tepatitlán, encuentro en el que tuvo que remar contra corriente tras verse abajo en el marcador, para finalmente darle la vuelta y quedarse con el triunfo 3-1.

Sin embargo, todo cambió para la fecha 4 del torneo. Correcaminos llegó a tener una ventaja de 2-0 ante Tapatío, pero el conjunto dirigido por el argentino Gabriel Pereyra no pudo sostenerla y terminó cayendo 3-2.

El conjunto naranja volvió a probar el sabor de la victoria en casa hasta la jornada 10, cuando derrotó 1-0 a Tampico-Madero en la edición XLIV del Clásico Tamaulipeco.

EMPATES CON SABOR A DERROTA

Los tres empates que Correcaminos ha registrado en el Estadio Marte R. Gómez han dejado un sabor amargo, principalmente por las circunstancias en las que se presentaron.

El primero llegó en la jornada 6 ante Alacranes de Durango, equipo que en ese momento se encontraba por debajo de los universitarios en la clasificación. El encuentro terminó 0-0, pese a que el conjunto visitante se quedó con dos hombres menos.

En la jornada 8, Correcaminos recibió a las Iguanas de Cancún y nuevamente dejó escapar puntos. El equipo de la UAT ganaba 2-1, pero terminó cediendo el empate 2-2 en tiempo agregado.

El más reciente se presentó en la fecha 11 ante Cruz Azul Hidalgo. Correcaminos no pudo aprovechar la superioridad numérica ante una ‘Maquinita’ que terminó el encuentro con nueve jugadores, firmando un 0-0 que dejó nuevamente la sensación de haber desperdiciado una oportunidad en casa.

CIERRE EN EL ‘MARTE’

A solo cuatro jornadas de que concluya la fase regular del Apertura 2026, al equipo de la UAT todavía le restan dos compromisos en casa, correspondientes a las fechas 13 y 15.

En la jornada 13, Correcaminos recibirá a Dorados de Sinaloa el 16 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Marte R. Gómez.

Posteriormente, en la fecha 15, el conjunto azul-naranja cerrará su participación como local ante Venados de Mérida, el 30 de octubre, también a las 19:00 horas.

Dos partidos en los que Correcaminos tendrá la oportunidad de mejorar sus números y hacer que, en la recta final del torneo, el ‘Marte’ finalmente pese.