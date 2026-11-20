El Arqui Juve ofrecerá conferencia gratuita en Ciudad Victoria

El reconocido creador de contenido participará en el Congreso Nacional de Infraestructura 2026, que reunirá a empresas y especialistas nacionales e internacionales.

Por Eduardo Bazaldua

El arquitecto Diego Alvarado de León, conocido en redes sociales como El Arqui Juve, llegará a Ciudad Victoria el próximo viernes 27 de noviembre para impartir su conferencia “Inexorable”, como parte del Congreso Nacional de Infraestructura 2026.

La presentación está programada para las 14:00 horas en el Polyforum Rodolfo Torre Cantú y estará dirigida principalmente a estudiantes de arquitectura e ingeniería civil, así como a personas interesadas en el sector de la construcción. El acceso será gratuito, aunque será necesario realizar un registro previo.

El congreso se llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre y contará con la participación de especialistas, empresarios y representantes de marcas nacionales e internacionales, quienes compartirán conocimientos, proyectos e innovaciones relacionados con el desarrollo de infraestructura.

Además, se contempla la asistencia de estudiantes de instituciones tecnológicas de municipios como Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Madero, Ciudad Victoria y Tampico, quienes tendrán la oportunidad de conocer nuevas propuestas y establecer contacto con profesionales del sector.