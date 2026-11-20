El campo de girasoles de González abre sus puertas para recibir a turistas

Uno de los atractivos naturales más fotografiados de Tamaulipas inicia una nueva temporada, ofreciendo a sus visitantes paisajes únicos.

Por Eduardo Bazaldua

El color amarillo vuelve a transformar el paisaje del municipio de González con la apertura de los campos de girasoles de Rancho Betty, que desde el pasado 18 de noviembre comenzaron a recibir visitantes para disfrutar de uno de los espectáculos naturales más esperados del año.

Ubicado a un costado de la carretera Tampico-Mante, con el imponente Cerro del Bernal como escenario de fondo, este destino se ha convertido en un importante atractivo turístico de la región.

Para quienes deseen visitarlo desde Ciudad Victoria, el recorrido es de aproximadamente una hora y 40 minutos por carretera. Cabe destacar que el acceso a Rancho Betty tiene un costo de 25 pesos por persona, cuota que se destina al mantenimiento del lugar.

A lo largo de los años, Rancho Betty ha logrado atraer a turistas de distintas partes del país, consolidándose como uno de los destinos más representativos de la región durante esta época del año.

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