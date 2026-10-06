Tamaulipas suma 16 medallas en nueva jornada de Paralimpiada Nacional 2026

Octubre 6 de 2026

Guadalajara, Jalisco.- Tamaulipas sumó 16 medallas en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, con una cosecha de cuatro preseas de oro, seis de plata y seis de bronce, con la participación de atletas de Ciudad Victoria, Altamira, Tampico, Reynosa y Jaumave, así lo confirmó Manuel Virués Lozano, director general del INDE Tamaulipas.

Virués Lozano, detalló que las medallas de oro correspondieron a Diana Cristina Silva Ramírez, de Ciudad Victoria, en salto de longitud T20; Juan Guadalupe Cruz Ibarra, de Jaumave, en los 200 metros planos T54; Lesly Victoria González Andrade, de Ciudad Victoria, en los 200 metros planos T37, e Ian Isahi Arvizu Chávez, de Altamira, en los 1,500 metros T37.

Las preseas de plata fueron para Angélica Rocío García Gómez, de Tampico, en salto de longitud T20; Diana Cristina Silva Ramírez, de Ciudad Victoria, en los 200 metros planos T20; David Ismael Guerrero Vargas, de Tampico, en los 200 metros planos T35; Diego de Jesús Mar Ruiz, de Altamira, en los 1,500 metros T38; Ian Isahi Arvizu Chávez, de Altamira, en salto de longitud T37, y Rubén Ruiz Aguilar, de Reynosa, en paratenis, modalidad individual, clase TT 6-7.

En cuanto a las medallas de bronce, Azul Ismerai Mata Herrera, de Tampico, obtuvo el tercer lugar en lanzamiento de jabalina F11; Eithan Gallegos Hernández, también de Tampico, en los 200 metros planos F11; Airam Nicole Ruiz Terán, de Ciudad Victoria, en lanzamiento de jabalina T56; Samantha Ambriz Osnaya, de Altamira, en los 200 metros T37; Virgen Guadalupe Vázquez García, de Jaumave, en los 200 metros planos T21, y Santiago Fonseca Ramírez, de Reynosa, en paratenis, modalidad individual, clase TT5.

De esta cosecha, 14 medallas correspondieron al paratletismo y dos al paratenis, con una destacada actuación de Ian Isahi Arvizu Chávez, quien consiguió dos preseas: oro en los 1,500 metros y plata en salto de longitud.

De acuerdo al reporte de la CONADE, la delegación tamaulipeca acumula 65 medallas en la Paralimpiada Nacional 2026, con 21 de oro, 23 de plata y 21 de bronce.

Por disciplinas, el corte reportado registra 20 medallas en paranatación, con seis oros, siete platas y siete bronces; seis en boccia, con un oro, dos platas y tres bronces; 37 en paratletismo, con 14 oros, 13 platas y 10 bronces, y dos en paratenis, con una plata y un bronce.

La Paralimpiada Nacional CONADE 2026 continúa en Guadalajara, Jalisco, donde Tamaulipas mantiene participación en las distintas disciplinas de esta segunda etapa de competencia.