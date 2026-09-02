Seguirá en Reynosa el selectivo estatal rumbo a la Paralimpiada Nacional 2026

Septiembre 02 de 2026

Reynosa, Tamaulipas.- Del viernes 4 al domingo 6 de septiembre se llevarán a cabo los selectivos estatales de Para tenis de mesa, Para natación y Para powerlifting, con miras a conformar la representación de Tamaulipas rumbo a la Paralimpiada Nacional 2026.

Las competencias tendrán como sede el Polideportivo de Reynosa, recinto que concentrará las actividades de las tres disciplinas durante este fin de semana.

El evento contará con el respaldo del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), que dirige Manuel Virués Lozano, como parte del proceso estatal rumbo a la justa nacional.

En total, más de 60 atletas y entrenadores formarán parte de esta jornada deportiva, correspondiente al proceso selectivo estatal de estos deportes.

Los resultados obtenidos durante estos tres días serán considerados para definir a los deportistas que buscarán representar a Tamaulipas en la Paralimpiada Nacional 2026.