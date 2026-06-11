Reynosa albergará la Serie Latinoamericana de Beisbol Intermedia Little League 2026

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Reynosa fue confirmada como sede de la Serie Latinoamericana de Beisbol Intermedia Little League 2026, torneo internacional que arrancará el próximo 20 de junio y reunirá a equipos representantes de distintos países de América Latina.

El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, fue el encargado de anunciar la realización de este importante evento deportivo, destacando la relevancia del deporte como herramienta para fortalecer el tejido social y proyectar una imagen positiva de la frontera tamaulipeca.

“Tenemos que fomentar el deporte, como lo estamos haciendo, porque es una parte fundamental para reconstruir el tejido social. Aquí es donde se debe hablar bien de la frontera tamaulipeca, hablar bien de su gente, porque somos personas trabajadoras y comprometidas”, expresó.

La Serie Latinoamericana de Beisbol Intermedia Little League 2026 posicionará a Reynosa como un importante destino de turismo deportivo, además de impulsar la convivencia familiar y generar una significativa derrama económica para los sectores comercial, hotelero y de servicios.

En el anuncio estuvieron presentes Osiel Cantú Garza, presidente de la Liga Pequeña de Beisbol José Guadalupe Treviño Kelly de Reynosa; Luis Armando Quintanilla Hernández, presidente de la Asociación de Beisbol de Tamaulipas; el regidor Juan Joaquín Ramírez Martínez, coordinador de la Comisión de Deportes en el Cabildo; Patricio García Luebbert, director del Parque Adolfo López Mateos, y Saúl Soto Castro, director del Instituto Municipal del Deporte.