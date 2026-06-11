Define Correcaminos primeros cuatro rivales de Pretemporada

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como parte de la programación de los trabajos de pretemporada, el equipo Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, sostendrá una serie de duelos amistosos con rivales de Liga MX, Expansión MX, además de uno de corte internacional frente al Sporting de la Primera División de Costa Rica, que visitará la cancha del Estadio Marte R. Gómez.

El calendario de pretemporada iniciará con un duelo de preparación frente a la filial de Liga Premier, el sábado 27 de Junio.

Posteriormente el equipo que dirige Gabriel Pereyra, viajará a la ciudad de Aguascalientes para la segunda fase del trabajo previo al Torneo Apertura 2026; ahí, se medirá con los Rayos del Necaxa en partido a puerta cerrada el miércoles 1 de julio.

Para el sábado 4 de julio llevará como rival a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, equipo que milita en la Liga ExpansiónMX.

El jueves 9 de julio el Sporting de Costa Rica, que dirige Andrés Carevic, visitará Ciudad Victoria para enfrentarse al equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en partido que recupera la tradición que el equipo naranja mantuvo durante varios años, como lo es sostener duelos de corte internacional para una exigencia a fondo, así como para fortalecer la propuesta a la mejor afición de la división.

Nuestro director técnico Gabriel Pereyra ha diseñado un plan de trabajo que tiene como objetivo llegar en el mejor nivel al arranque de torneo, es por ello que se ha planteado un calendario que cubre los aspectos a evaluar de cara a la próxima campaña.