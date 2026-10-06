Iniciarán visorías de deportes en conjunto para conformar Selecciones Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las primeras fechas de las visorías rumbo a la Olimpiada Nacional 2027 ya se encuentran programadas en Tamaulipas, con actividades de basquetbol, handball, voleibol y softbol en distintos municipios del estado, informó Manuel Virués Lozano, director del Instituto del Deporte de Tamaulipas.

El titular del deporte tamaulipeco confirmó que, en basquetbol, las primeras visorías se desarrollarán el 9 de octubre en la Unidad Deportiva Madero, de 16:00 a 20:00 horas; el 10 de octubre habrá actividades en Madero y Altamira, mientras que el 11 de octubre continuarán en Altamira. Las categorías contempladas son 2013-2014 y 2011-2012, ambas en las ramas femenil y varonil.

“Para handball, la primera fecha será el 11 de octubre en Matamoros, en la Escuela Profesor Miguel Sáenz González, a las 8:30 horas. Posteriormente, el 16 de octubre la actividad llegará a Ciudad Victoria, en el Polideportivo, y el 17 de octubre a Madero, en la UNIDEP. Las categorías son 2008-2006 Superior, 2010-2009 Juvenil y 2012-2011 Cadete, en las ramas varonil y femenil”.

El departamento de Alto Rendimiento del INDE informó que, en la disciplina de voleibol, las primeras jornadas se realizarán en Reynosa los días 9 y 10 de octubre, con participación de atletas de Río Bravo y Miguel Alemán, y en Matamoros el 10 y 11 de octubre, con deportistas de Nuevo Progreso y Valle Hermoso. Las categorías establecidas en estas visorías corresponden a 2013-2014 y 2011-2012, en las ramas femenil y varonil.

El proceso de voleibol continuará en Ciudad Victoria del 16 al 18 de octubre, con participación de San Fernando, Mante y Soto la Marina. Posteriormente, las visorías llegarán a Altamira del 30 de octubre al 1 de noviembre, Madero del 6 al 8 de noviembre y Tampico del 13 al 15 de noviembre.

Por su parte, el softbol tendrá su primera visoría el viernes 9 de octubre, en el Campo El Polvo Enamorado de Nuevo Laredo, con participación de atletas de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier y Miguel Alemán. Las categorías son 18 años y menores, nacidos en 2009 y posteriores, y 19-21 años, nacidos entre 2008 y 2006, en ambas ramas. La actividad femenil será de 16:00 a 18:00 horas, mientras que la varonil se realizará de 18:30 a 20:30 horas, en el mismo lugar y fecha.

Virués Lozano añadió que “Las actividades forman parte del proceso rumbo a la Olimpiada Nacional 2027, con visorías destinadas a detectar a los atletas que integrarán las representaciones de Tamaulipas en las diferentes disciplinas. El llamado está dirigido a quienes cumplan con las categorías establecidas para cada deporte”.

Para más información, se invita a consultar los canales oficiales del Instituto del Deporte de Tamaulipas, así como los de las direcciones del deporte de cada municipio.