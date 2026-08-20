LIGA BERACA ABRE CONVOCATORIA PARA SU TERCERA TEMPORADA

Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Liga Beraca de Futbol 7 abrió oficialmente la convocatoria para su tercera temporada del Torneo de Liga Nocturna “Francisco ‘Muga’ Medrano”, invitando a los equipos de Ciudad Victoria a formar parte de la competencia.

Bajo una nueva administración, el organismo se prepara para arrancar una edición más de su campeonato, el cual tendrá actividad de lunes a viernes en horario nocturno en el campo a un costado del hotel Paradise.

De acuerdo con la convocatoria, el costo de inscripción será de mil 500 pesos por equipo, mientras que el arbitraje tendrá un costo de 250 pesos por encuentro.

La Liga Beraca busca consolidar su proyecto en esta tercera temporada apostando por una competencia de buen nivel, pero también por generar un ambiente de convivencia y respeto entre jugadores y equipos participantes.

“Competencia de alto nivel”, “convivencia y respeto”, “pasión por el futbol” y “nueva visión, nuevos objetivos” son algunos de los conceptos con los que la nueva administración promociona el torneo.

Además, la organización pretende fortalecer el sentido de pertenencia entre sus participantes bajo el lema “Somos más que una Liga, somos Familia Beraca”.

Los equipos interesados en participar en la tercera temporada del Torneo de Liga Nocturna “Francisco ‘Muga’ Medrano” podrán solicitar mayores informes a través de WhatsApp al número 834 247 5837.

Con esta convocatoria, la Liga Beraca comienza los preparativos para una nueva temporada de Futbol 7, buscando incrementar la competencia y convertirse en una alternativa para los futbolistas de Ciudad Victoria.